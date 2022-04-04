МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Посол России в Индии Денис Алипов заявил в эфире "России 24", что страны намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах. США предостерегают Индию от покупки нефти у России

Он отметил, что торговля в национальных валютах и ее расширение в ближайшем будущем вполне возможны.

По его словам, уже существует и работает рублево-рупийный механизм и "сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются".

"Мы намерены расширять используемые механизмы. У нас с 92-го года действует межправительственное соглашение о торговом сотрудничестве, оно работает", — отметил Алипов.

Он добавил, что на данном этапе "обеим сторонам нужно больше внимания уделять вопросу заключения обновленного соглашения о взаимной защите инвестиций".

"Оно в 2016 году прекратило свое действие по инициативе индийской стороны, и мы сейчас работаем над обновленным соглашением", — уточнил дипломат.

Россия и Индия ведут работу над созданием системы обмена банковскими сообщениями, альтернативной SWIFT, в будущем страны смогут более предметно обсуждать возможность использования национальных платежных карт, заявил Алипов.

"Нет, эта работа ведется. Она связана с тем механизмом расчетов в рублях и рупиях, который уже существует и используется. У нас своя система передачи финансовых сообщений, у индийцев есть своя. Эти системы можно сопрягать, можно использовать либо одну, либо другую. Это уже вопросы для специалистов, но такая работа сейчас ведется", — сказал Алипов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, пока преждевременно говорить о том, когда платформа может заработать.

"Я думаю, что поскольку интерес с обеих сторон проявлен, взаимодействие осуществляется, то в скором будущем мы можем получить какой-то конкретный механизм взаиморасчетов с использованием национальных систем обмена банковской информацией. В дальнейшем можно будет уже предметно говорить и об использовании национальных платежных систем, которые также существуют у обоих стран. В России — это карта "Мир", в Индии — RuPay.", — сказал посол.

Алипов также сообщил, что поставки углеводородов из России в Индию могут быть увеличены, "индийцы в этом заинтересованы ".

Он пояснил, что сырье для Индии предлагается с существенной скидкой, ей сейчас выгодно покупать российские углеводороды, "упускать такую возможность индийцы, однозначно, не будут".

Посол также рассказал, что антироссийские санкции не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству АЭС.

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.

В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года — сооружение и пятого блока.

Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.