БРЮССЕЛЬ, 4 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) изучает позицию России по оплате газовых контрактов, контактирует с европейскими компаниями, сказал представитель пресс-службы ЕК на брифинге.
"Мы анализируем российскую позицию по оплате в рублях. Мы находимся в контакте с энергетическими компаниями ЕС, которые могут быть затронуты, а также со странами-членами", — сказал он.
При этом он напомнил ранее выраженную позицию Еврокомиссии, согласованную с партнерами по G7: контракты должны соблюдаться, 97% соответствующих контрактов предполагают оплату в евро или долларах, компании с такими контрактами не должны соглашаться на условия РФ.
https://1prime.ru/energy/20220404/836584053.html
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