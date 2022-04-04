МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Работа над сокращением импорта энергоносителей из России продолжается, есть успехи в последние недели, удалось значительно снизить объемы поставок. Об этом рассказал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Gazprom Germania GmbH перешел под временное управление регулятора

"Мы работаем над независимостью от России в газовом импорте с тех пор, как я стал министром. Мы делаем это в отношении угля, нефти и газа. Нам удалось за несколько (последних) недель значительно снизить импорт, и мы продолжим делать это", — сказал журналистам Хабек.

"Сокращение зависимости от российского сырьевого импорта является вопросом "национальной безопасности" для ФРГ", добавил он.

Хабек также отметил, что он рассчитывает на исполнение действующих контрактов на поставку газа из России после передачи в попечительное управление немецкому регулятору компании Gazprom Germania и ее подразделений.

"Мы подключили временного попечителя — Федеральное сетевое агентство, чтобы сохранить безопасность обеспечения. И я рассчитываю на то — как это может быть иначе — что все поведут себя согласно их контрактным обязательствам", — сказал министр журналистам, отвечая на вопрос прессы, исходит ли он из того, что поставки по долгосрочным контрактам будут продолжены после решения по Gazprom Germania.