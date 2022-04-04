МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Евросоюз не располагает собственной нефтью, у него есть лишь немного своего газа, ему необходимо развивать собственную возобновляемую энергетику. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в Европарламенте.

Евросоюзу необходимо ускорить свою энергетическую трансформацию, отметил он.

"У нас нет собственной нефти, у нас очень мало собственного газа. Мы, конечно же, не можем больше полагаться на уголь в течение очень длительного времени. Единственное решение иметь собственную энергию – это иметь возобновляемую энергию", — сказал он.