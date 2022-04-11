МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Запрет Евросоюзом поставки в Россию оборудования для сжижения природного газа поставит под угрозу реализацию ряда проектов. Это также повлияет на цели Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года в части амбиций страны на мировом рынке СПГ. Об этом написали в своем комментарии экспертов инвестиционной компании "Атон". СМИ: Европа отказалась поставлять в Россию оборудование для СПГ

"Запрет ставит под вопрос возможность реализации проекта "Арктик СПГ 2" "Новатэка" и "Балтийского СПГ" "Газпрома". Несмотря на то, что первая линия "Арктик СПГ 2" завершена на 98%, часть оборудования еще не поставлена в Россию, а готовность второй линии составляет всего 40%. Запрет также ставит под угрозу энергетическую стратегию до 2035, согласно которой доля России на мировом рынке СПГ должна достигнуть 20%", — считают эксперты "Атона".

Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В частности, введен запрет на продажу и поставки определенных товаров и технологий, которые подходят для использования в переработке нефти и сжижении природного газа физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России или для использования в РФ. При этом не важно, происходят ли такие товары и технологии из ЕС.

По информации газеты "Коммерсант", запрет также распространяется на уже заключенные и оплаченные контракты, и поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.

Россия входит число крупнейших поставщиков СПГ на мировой рынок, производя в среднем около 30 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Экспорт осуществляют два основных проекта — "Сахалин 2", в котором "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, а также "Ямал СПГ", где "Новатэк" владеет 50,1%. Также экспортирует СПГ среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" (51% у "Новатэка", 48,9% у Газпромбанка).

При этом ведется работа над строительством новых СПГ-проектов в РФ. Так, в наиболее продвинутой стадии находится "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк". Текущая доля России на мировом рынке сжиженного природного газа составляет 7-8%, однако власти РФ неоднократно заявляли об амбициях занять долю в 20-25%.