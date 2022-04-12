МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Прага во время своего председательства в Евросоюзе во второй половине 2022 года намерена убедить страны-члены ЕС отказаться от закупок нефти в России. Об этом заявил во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский. В Германии оценили, на сколько хватит запасов газа без поставок из России

"Во время чешского председательства в Евросоюзе мы намерены убедить страны-члены ЕС отказаться от закупок российской нефти. Мы также хотим свести до минимума любые контакты с РФ", — сказал Липавский журналистам по окончании переговоров глав МИД неформальной группы Central 5 (С5), в состав которой входят, помимо Чехии, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия.

Группа С5 была создана в 2020 году в целях объединения усилий в борьбе с пандемией коронавируса.

Липавский подчеркнул, что Чехия в рамках председательства в ЕС планирует провести международную донорскую конференцию для помощи Украине.

Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка — абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.