МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Решение вопроса о порядке выплаты задолженности за 2021 год перед поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на Северном Кавказе позволило исключить блокировку операционной деятельности компаний "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго". Это существенно снизило риски для надежного функционирования сетевого комплекса макрорегиона, говорится в сообщении Группы "Россети".

Также стороны договорились о механизме расчетов на предстоящие периоды с целью недопущения образования новой задолженности и оплаты в перспективе со стороны гарантирующих поставщиков СКФО под управлением Группы "Россети" текущих обязательств перед поставщиками ОРЭМ.

Достижению договоренностей предшествовала длительная системная работа с участием Министерства энергетики РФ, ассоциаций "Совет производителей энергии" и "НП Совет рынка", ПАО "Россети", организаций и поставщиков ОРЭМ.

Напомним, что основной причиной недоплаты на ОРЭМ стал традиционно низкий уровень платежной дисциплины потребителей электроэнергии розничного рынка группы жилищно-коммунального хозяйства и исполнителей коммунальных услуг в соответствующих регионах, а также крайне высокий уровень потерь в сетях в отдельных субъектах СКФО.

Программа урегулирования расчетов на ОРЭМ была разработана в рамках исполнения поручения заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 80 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.