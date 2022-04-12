МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа из США в 2022 году, как ожидается, вырастет на 25% по сравнению с прошлым годом, составив в среднем 12,2 миллиарда кубических футов в сутки. Об этом говорится в ежемесячном докладе управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.

Отмечается, что экспорт американского СПГ в марте вырос к февралю на 0,7 миллиарда кубических футов в сутки, составив в среднем 11,9 миллиарда кубических футов. "Мы ожидаем, что высокий уровень экспорта СПГ из США сохранится в 2022 году и в среднем составит 12,2 миллиарда кубических футов, увеличившись на 25% по сравнению с уровнем 2021 года", — говорится в докладе.

Такая динамика поддерживается, в частности, спросом и высокими ценами на рынке Европы на фоне неопределенности в отношении будущих поставок российского газа в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, а также необходимостью восполнить запасы в европейских подземных хранилищах (ПХГ).

"Заполненность ПХГ Европы на 31 марта составляла 26%, тогда как средний показатель за последние пять лет — 34%", — отмечает EIA.

Управление также ожидает, что цены на газ на американском хабе Henry Hub из-за высокого экспорта СПГ в апреле подскочат до 5,95 доллара за MMBtu (британских тепловых единиц, БТЕ). В свою очередь в марте они выросли на 4,5%, до 4,9 доллара за MMBtu. По оценке EIA, в среднем в 2022 году они составят 5,23 доллара за MMBtu.