МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 апреля, выросли на 1,4 миллиона баррелей, до 413,8 миллиона баррелей, ожидают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. СМИ: крупнейший в мире нефтетрейдер намерен прервать отношения с Россией

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 13 апреля, в 17.30 мск.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в марте ускорилась до 6,7% с 6,2% месяцем ранее. В месячном выражении, как ожидается, потребительские цены за отчетный месяц выросли на 0,7% после увеличения на 0,8% в феврале.