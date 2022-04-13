Матвиенко не исключила отказ Европы от энергоносителей из России
Спикер Совфеда Матвиенко не исключила отказ Европы от энергоносителей из России
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Если произойдет отказ стран Европы от российских энергоресурсов, то у России не будет проблем с их диверсификацией, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко журналистам в среду.
"Сегодня такое давление мощное оказывается на европейские государства, что нельзя исключать, что они могут пойти даже на такой шаг — отказаться от поставок нефти и газа из России", — сказала она.
По её мнению,для Европы это будет большая головная боль и проблема.
"Я считаю, что мы предполагаем такую возможность. Правительством разработаны соответствующие меры. Это не только диверсификация поставок в страны Азии, Латинской Америки, Китая, Индии. Такие возможности есть", — сказала спикер Совфеда.
Она также добавила, что сейчас, по ходу восстановления экономик стран после COVID-19 потребность в энергоресурсах только возрастает.
https://1prime.ru/energy/20220413/836657787.html
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