МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Если произойдет отказ стран Европы от российских энергоресурсов, то у России не будет проблем с их диверсификацией, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко журналистам в среду. Кудрин оценил возможности России по международным расчетам в рублях

"Сегодня такое давление мощное оказывается на европейские государства, что нельзя исключать, что они могут пойти даже на такой шаг — отказаться от поставок нефти и газа из России", — сказала она.

По её мнению,для Европы это будет большая головная боль и проблема.

"Я считаю, что мы предполагаем такую возможность. Правительством разработаны соответствующие меры. Это не только диверсификация поставок в страны Азии, Латинской Америки, Китая, Индии. Такие возможности есть", — сказала спикер Совфеда.

Она также добавила, что сейчас, по ходу восстановления экономик стран после COVID-19 потребность в энергоресурсах только возрастает.