БЕРЛИН, 13 апр — ПРАЙМ. Представитель минэкономики Германии Сюзанне Унград заявила, что власти страны пока не увидели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк. Подсчитаны реальные потери Германии в случае отказа от российского газа

Она также добавила, что "когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет проводиться в евро".

Ранее Владимир Путин поручил перевести оплату газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.