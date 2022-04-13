БЕРЛИН, 13 апр — ПРАЙМ. Представитель минэкономики Германии Сюзанне Унград заявила, что власти страны пока не увидели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк.
Она также добавила, что "когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет проводиться в евро".
Ранее Владимир Путин поручил перевести оплату газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
https://1prime.ru/energy/20220413/836658550.html
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