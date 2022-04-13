МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Перевод объектов реализован совместно с Системным оператором на распределительных пунктах 330 кВ "Борей" и "Каменный Бор". Это первые объекты Карельской энергосистемы, которые перешли на новый режим управления. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения региона с населением более 600 000 человек, сказано в сообщении "Россетей". Группа "Россети" погасила долги перед поставщиками на Северном Кавказе

Распределительные пункты входят в состав второй цепи Кольско-Карельского транзита, которую Группа "Россети" ввела в начале 2022 года. Это крупнейший проект в сетевом комплексе Северо-Запада: протяженность ЛЭП превышает 1 100 км, общий объем инвестиций составил 59 млрд рублей. Благодаря новому транзиту исключены риски работы энергосистем Республики Карелия и Мурманской области в изолированном режиме, снижена невыпускаемая мощность Кольской АЭС и Серебрянского каскада ГЭС.

Помимо распределительных пунктов "Борей" и "Каменный Бор" звеньями энерготранзита являются четыре центра питания, включая подстанции 330 кВ "Петрозаводск", "Лоухи", "Княжегубская" Республики Карелия и Мурманской области. Все они оснащены комплексами цифровой связи и современными средствами автоматизации, позволяющими реализовать дистанционное управление.

Эта технология позволяет повысить надежность работы объектов за счет снижения риска ошибок персонала, увеличения скорости выполнения управляющих команд. Существенно сокращается время проведения оперативных переключений в энергоустановках, уменьшается срок ликвидации технологических нарушений, влияющих на электроснабжение потребителей.

На сегодня более 40 подстанций «Россети ФСК ЕЭС» уже управляются дистанционно, до 2025 года их число составит более 150.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 80 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.