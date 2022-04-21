МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют о том, что транзит газа из РФ через газотранспортную систему Украины в четверг, как ожидается, останется вдвое мощностей этого маршрута, забронированных "Газпромом" по контрактным обязательствам. СМИ: Турция проинвестирует черноморскую добычу и транспортировку газа

Заявки на прокачку "голубого топлива" через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 21 апреля составляют 57,2 миллионов кубометров. Максимальные обязательства "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

Транзит российского газа через Украину, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, незначительно снижаясь лишь пару дней в марте. Но в апреле с приходом теплой погоды в Европу он вновь уменьшился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму.

Вместе с тем, это не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.

Магистраль "Ямал – Европа", являющаяся одним из основных, но балансирующих маршрутов для "Газпрома", остаётся невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне 170 миллионов кубометров в сутки.

Эксперты пока не видят необычной динамики в общем снижении экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле по сравнению с мартом: влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).