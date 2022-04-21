НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апр — ПРАЙМ. США не предостерегали Индию от закупок нефти в России, заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

"Я не думаю, что я бы охарактеризовал это так. Я не согласен с этим словом. Я думаю, что у нас очень хороший разговор с США на различных форумах на различных уровнях. Я не особенно уверен, что согласился бы с такой характеристикой", — сказал Багчи в ходе брифинга, отвечая на вопрос о "предостережениях" со стороны Вашингтона в связи с покупкой нефти в России.

Багчи отметил, что Индия искала пути "как сохранить наши экономические отношения стабильными, стабилизировать это в нынешних условиях".

"Я не знаю, увеличили мы (поставки) или нет, мы закупаем очень мало нефти из России, почти нет газа", — сказал Багчи, отметив, что ранее по этому вопросу высказался глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Ранее Джайшанкар заявил, что основные покупатели нефти и газа из России находятся в Европе. Как отмечал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, закупки Индией нефти у России даже в случае их увеличения составят менее 1% от потребляемого страной топлива.