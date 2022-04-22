МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ЕС МОЖЕТ ВВЕСТИ ЭМБАРГО НА ИМПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ, ТОЧНОЙ ДАТЫ ПОКА НЕТ — ГЛАВА МИНФИНА ФРАНЦИИ

СРЕДИ ЧЛЕНОВ ЕС "ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ И БЕСПОКОЙСТВО" ПО ПОВОДУ ИДЕИ ВВЕСТИ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ НЕФТИ ИЗ РФ — ГЛАВА МИНФИНА ФРАНЦИИ

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