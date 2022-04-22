2022-04-22T09:51:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220422/836728795.html
Глава минфина Франции раскрыл планы ЕС по эмбарго на нефть из России
Энергетика
Новости
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. ЕС МОЖЕТ ВВЕСТИ ЭМБАРГО НА ИМПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ, ТОЧНОЙ ДАТЫ ПОКА НЕТ — ГЛАВА МИНФИНА ФРАНЦИИ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ЕС "ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ И БЕСПОКОЙСТВО" ПО ПОВОДУ ИДЕИ... ПРАЙМ, 22.04.2022
нефть, энергетика, экономика, новости
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ЕС МОЖЕТ ВВЕСТИ ЭМБАРГО НА ИМПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ, ТОЧНОЙ ДАТЫ ПОКА НЕТ — ГЛАВА МИНФИНА ФРАНЦИИ
СРЕДИ ЧЛЕНОВ ЕС "ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ И БЕСПОКОЙСТВО" ПО ПОВОДУ ИДЕИ ВВЕСТИ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ НЕФТИ ИЗ РФ — ГЛАВА МИНФИНА ФРАНЦИИ
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