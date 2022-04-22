Майские фьючерсы на газ по индексу хаба TTF открыли торги на отметке 1151 доллар за тысячу кубов
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в пятницу утром увеличиваются, пока удерживаясь выше отметки в 1150 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.
Ближайшие, майские, фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 1151 доллар за тысячу кубометров и в первые минуты подорожали до 1173 долларов. Однако вскоре рост цены фьючерсов замедлился. По состоянию на 10.05 мск их стоимость растет к расчетной цене четверга на 3,3%, до 1154 долларов. Расчетная цена четверга составила 1117 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.
В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/energy/20220422/836729116.html