БЕЛГРАД, 22 апр — ПРАЙМ. Адриатический нефтепровод (JANAF) в Хорватии продолжит поставки сырья Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпром нефти" принадлежит 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС, сообщила компания-оператор. Вучич поблагодарил Европу за исключение Сербии из санкций по нефти

Президент Сербии Александр Вучич 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти. Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила днем ранее, что поставки в Сербию сырья для НИС не попадут под запрет с введением 15 мая нового пакета ограничительных мер ЕС в отношении России.

"Решением Совета ЕС 2022/576 … об ограничительных мерах с учетом действий России… возможно продолжение выполнения договора о транспортировке сырой нефти, который JANAF заключил с НИС в период с 1 января 31 декабря 2022 года", — говорится в официальном сообщении компании. Отмечается, что оператор трубопровода далее "следит за развитием ситуации, мерами правительства Хорватии, ЕС и ответственных структур".

Руководство JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для НИС, заявляло ранее о возможной приостановке прокачки с 15 мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.

В обращении к гражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти страны поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.