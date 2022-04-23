МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины" ожидается, что транзит "голубого топлива" из России через территорию Украины в субботу останется вдвое ниже мощностей этого маршрута, забронированных "Газпромом" по контрактным обязательствам, и почти на 16% ниже объёма накануне. В Австрии назвали последствия антироссийского газового эмбарго

Так, номинации на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 23 апреля составляют 48,8 миллиона кубов. При этом "Газпром" бронирует в 2022 году объем мощности ГТС Украины около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

Транзит газа из РФ через Украину, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму. Однако это не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.

Магистраль "Ямал-Европа", являющаяся одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованной компанией. С 7 апреля она работает в режиме реверса, поток газа идёт по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.

По мнению экспертов, на общее снижение экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).

Сейчас хранилища газа в Европе пополняются запасами "голубого топлива". По данным на утро 22 апреля заполненность европейских ПХГ составляет около 30,4%.