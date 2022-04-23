МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что поставки газа для транзита через украинскую территорию производятся в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей. Заявки на транзит газа через Украину 23 апреля остаются сниженными вдвое

Отмечается, что на 23 апреля заявки составляют 48,6 миллиона кубометров.

Также сообщается, что контрактные обязательства компании по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

В апреле одновременно с потеплением в Европе транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".