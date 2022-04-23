ПРАГА, 23 апр — ПРАЙМ. Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, выступая в передаче "Субботние диалоги" на Словацком ТВ, что майскую оплату поставок газа из России, республика произведет в евро. Премьер Словакии пояснил действия страны в вопросе закупок газа в России

По его словам, "Словакия заплатит за российский газ во второй половине мая, как и прежде, в евро".

"Таков наш план", — сказал премьер.

Он отметил, что население республики обеспечено газом, согласно данным минэкономики, как минимум, до апреля 2023 года, даже если бы произошли перебои с поставками из РФ. "Но мы нуждаемся в нахождении новых постоянных источников получения газа", — подчеркнул Хегер.

Премьер также рассказал, что первоначальный план по переходу с ископаемых видов топлива (газ, нефть, уголь) к другим источникам энергии был рассчитан на десятки лет, но теперь Словакия нуждается в резком ускорении такого перехода.

"Но и ископаемые виды топлива останутся в будущем частью энергетического решения, однако необходимо найти для них другие источники получения. При этом самые большие проблемы могут возникнуть у таких стран, как Германия, Словакия, Болгария и Венгрия, более других в Европе зависящих от газа и нефти из России", — пояснил.

Хегер подчеркнул, что зависимость от поставок газа и нефти из России необходимо преодолеть в максимально сжатые сроки и если бы удалось добиться этого до конца 2023 года, то это стало бы большим успехом.