МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Пожар произошел на территории нефтебазы в Брянске, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

"К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтебаза горит на Московском проспекте Фокинского района.