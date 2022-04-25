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На нефтебазе в Брянске произошел пожар
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Пожар произошел на территории нефтебазы в Брянске, сообщается на сайте областного ГУ МЧС. "К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру)... ПРАЙМ, 25.04.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Пожар произошел на территории нефтебазы в Брянске, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
"К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что нефтебаза горит на Московском проспекте Фокинского района.