2022-04-26T07:56:40+03:00
2022-04-26T07:56:40+03:00
2022-04-26T07:56:40+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220426/836751940.html
Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в МЧС России. "В 7.19 мск пожар на нефтебазе в Брянске был полностью ликвидирован", — говорится в... ПРАЙМ, 26.04.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/05/833430586.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/05/833430586.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/05/833430583.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/05/833430583.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/05/833430580.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/05/833430580.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"В 7.19 мск пожар на нефтебазе в Брянске был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.