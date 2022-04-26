МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"В 7.19 мск пожар на нефтебазе в Брянске был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.