2022-04-26T07:56:40+03:00

2022-04-26T07:56:40+03:00

2022-04-26T07:56:40+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220426/836751940.html

Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован

Энергетика

Новости

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Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в МЧС России. "В 7.19 мск пожар на нефтебазе в Брянске был полностью ликвидирован", — говорится в... ПРАЙМ, 26.04.2022

нефть, энергетика, новости, нефть

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60