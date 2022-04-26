МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Электростанции "Юнипро" в первом квартале 2022 года увеличили выработку электроэнергии на 14,7% по сравнению с показателем первого квартала 2021 года — до 14,7 миллиарда кВт.ч электроэнергии, сообщила компания.

"Увеличение выработки в I квартале 2022 года связано, главным образом, с продолжающимся ростом электропотребления после восстановления от пандемии COVID-19", — отмечается в сообщении.

Кроме того, "Юнипро" пишет, что повышенный спрос на электроэнергию, а также снижение нагрузки гидроэлектростанций во второй ценовой зоне (Сибирь) существенно отразились на объемах выработки Березовской ГРЭС, которая увеличила производство на 56% в годовом выражении. В то же время парогазовый блок Шатурской ГРЭС в первом квартале 2021 года находился в ремонте, что оказало влияние на позитивную динамику в 2022 году.

Производство тепловой энергии за первый квартал 2022 года составило 757 тысяч Гкал, сократившись на 19,5% в годовом выражении. "Снижение обусловлено погодными условиями", — отмечает компания.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.