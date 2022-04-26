МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе резко подскакивали на появившейся в СМИ информации об остановке российских поставок в Польшу, сейчас находятся на уровне 1150 долларов за 1 тысячу кубометров, растут на 12%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Польша не намерена платить за российский газ в рублях

Польский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждает, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. Портал утверждает, что информацию о прекращении поставок российского газа ему неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG.

Цены на газ в Европе на фоне новостей об остановке поставок из России резко ускорили темпы роста, за несколько минут подскочили с 1005 долларов до 1080 долларов. Котировки после небольшого снижения вновь выросли, минутами ранее достигли 1183,8 доллара. Пока это ценовой максимум торгов.