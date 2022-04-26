ТАШКЕНТ, 26 апр — ПРАЙМ. "Узбекнефтегаз" отмечает сохранение договоренностей с Трубной металлургической компанией (ТМК) о поставках продукции для нефтегазовой промышленности Узбекистана по ценам ниже мировых, сообщает во вторник пресс-служба узбекского холдинга. Нефть укрепляет свои позиции в мире

По данным пресс-службы, в ходе выставки "Иннопром. Центральная Азия 2022" в Ташкенте председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев и гендиректор ТМК Игорь Корытько обсудили вопросы по поставке обсадных и насосно-компрессорных труб в рамках действующих контрактов для поисково-разведочных и эксплуатационных скважин в Узбекистане.

"Этой компанией также была достигнута договоренность о поставках различных типов трубопроводов нефтегазовой промышленности по более низким ценам в отличии от мирового рынка", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".

Стороны отметили, что сотрудничество между двумя компаниями является стратегически важным, которое позволяет достичь поставленных целей по обеспечению экономики Узбекистана энергоресурсами, добавили в пресс-службе.

В апреле 2021 года ТМК, Российский экспортный центр и один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Узбекистана Enter Engineering подписали меморандум о научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве для модернизации газотранспортной системы Узбекистана. Объем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить 180 миллионов долларов.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Казахстане, Румынии и Чехии, а также два научно-исследовательских центра в России.