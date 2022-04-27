МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Импорт дизельного топлива в Европу из России по итогам апреля снизится до минимума с прошлого года и уже едва превысит уровень поставок из остального мира, который в свою очередь значительно вырос, следует из данных аналитической фирмы Vortexa, которые приводит агентство Рейтер. В Чехии сравнили, какой стране больше навредит отказ от российского газа

"Согласно данным Vortexa, поставки дизельного топлива из Азии, с Ближнего Востока и из США в Европу в апреле достигнут максимума с 2019 года в 760 тысяч баррелей в сутки", — передаёт агентство.

При этом импорт из России в Европу за текущий месяц составит 770 тысяч баррелей в сутки. Это минимальный показатель с декабря.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о том, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций, которые затронут импорт нефти из РФ. Он отметил, что они могут включать в себя постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Произведенного непосредственно в Европе дизельного топлива недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, а запасы топлива резко снижались в течение последних нескольких недель. Так, по данным нидерландской консультативной компании Insights Global, которые приводит агентство, запасы дизельного топлива в промышленном кластере Aмстердама, Роттердама и бельгийского Антверпена упали до минимума с 2008 года.