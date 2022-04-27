МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Следующий платеж за газ из РФ предстоит 20 мая, Словакия сделает всё для того, чтобы газ поступал в республику, заявил в среду журналистам глава минэкономики Словакии Рихард Сулик. Американцы высказались о прекращении поставок газа из России в Польшу

"Ближайший платеж "Газпрому" должен быть 20 мая. До той поры еще есть время вести переговоры с "Газпромом" таким образом, чтобы у нас не произошло то, что сейчас в Болгарии или Польше. Сделаем всё для того, чтобы газ поступал в Словакию, и чтобы его было достаточно и для населения, и для промышленности", — сказал министр.

По словам Сулика, кабмин сейчас ищет решение для того, чтобы уменьшить темпы роста цены на газ, прежде всего, для населения. В частности, сказал он, рассматривается вопрос об отмене НДС на газ.

Как сообщил журналистам замглавы энергетической компании SPP Рихард Прокурчак, в настоящее время в Средиземном море находится танкер с сжиженным природным газом (LNG), предназначенным для Словакии.