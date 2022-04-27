МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия имеет план действий на случай остановки поставок российского газа в Евросоюз, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью Bloomberg TV. ФРГ заявил о готовности поддержать введение запрета на нефть из России

"Мы работали над вариантом, что мы будем делать, если нам нужно будет убрать 155 миллиардов кубометров импортируемого в Европу газа, остановленного в одночасье. У нас есть планы, мы работали над этим, мы готовы… Мы работали над тем, чтобы быть готовыми, если это случиться", — сказал он.

Еврокомиссия в марте сообщала, что 155 миллиардов кубометров "эквивалентны" объему импорта газа Евросоюзом из России в 2021 году.

"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.