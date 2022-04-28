МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Болгарский премьер Кирил Петков заявил газете Monde, что власти страны не согласятся на условия России по поставкам газа. МИД Венгрии объяснило, почему страна согласилась платить за газ в рублях

По его словам, "нужно действовать вместе и действовать быстро".

"Потому что мы не уступим. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять условия контракта. Если бы мы уступили, то это была бы первая трещина в европейской семье, а Болгария не станет причиной этой трещины", — сказал он.

Премьер также рассказал, что Болгария располагает запасами газа на срок более месяца, если обстоятельства не изменятся.

При этом он выразил надежду завершения строительства нового интерконнектора с Грецией к концу июня.

"И мы также рассчитываем на общую стратегию закупок сжиженного газа Европейской комиссией", — заявил он.

Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.