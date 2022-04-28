МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Болгарский премьер Кирил Петков заявил газете Monde, что власти страны не согласятся на условия России по поставкам газа.
По его словам, "нужно действовать вместе и действовать быстро".
"Потому что мы не уступим. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять условия контракта. Если бы мы уступили, то это была бы первая трещина в европейской семье, а Болгария не станет причиной этой трещины", — сказал он.
Премьер также рассказал, что Болгария располагает запасами газа на срок более месяца, если обстоятельства не изменятся.
При этом он выразил надежду завершения строительства нового интерконнектора с Грецией к концу июня.
"И мы также рассчитываем на общую стратегию закупок сжиженного газа Европейской комиссией", — заявил он.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
https://1prime.ru/energy/20220428/836780949.html
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