МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Менеджмент немецкой Wintershall Dea работает над обновлением своей стратегии и намерен диверсифицировать источники энергоснабжения в Европе после решения не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России, заявил генеральный директор компании Марио Мерен. Чистая прибыль McDonald's сократилась в первом квартале

Wintershall Dea в начале марта заявила об отказе от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России. При этом компания продолжила участвовать в действующих с "Газпромом" проектах по добыче природного газа в Сибири — Южно-Русском и Ачимовском. В рамках этих проектов добывается природный газ для энергоснабжения Европы. Кроме того, компания решила прекратить какие-либо платежи в пользу России.

"Менеджмент сейчас активно работает над обновлением стратегии нашей компании. Во-первых, у нас уже есть сильный портфель за пределами России. Но мы стремимся к дальнейшему укреплению, чтобы диверсифицировать европейские источники энергоснабжения. Во-вторых, наши амбиции внести вклад в энергетический переход со временем только возросли. Мы продолжим инвестировать в углеродный менеджмент и водородные решения и видим в этом огромный рыночный потенциал", — сказал Мерен по итогам конференц-колла, посвященного результатам компании за первый квартал.

Немецкая компания в отчете за первый квартал текущего года сообщила, что списала активы на 1,5 миллиарда евро из-за потери доходов от финансирования проекта газопровода "Северный поток 2" и других операций, связанных с Россией.

Wintershall Dea — один из крупнейших нефтегазовых игроков Европы. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 67%, а LetterOne — 33%.

Wintershall Dea и "Газпром" занимаются разработкой Блоков 1A и 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, в которых немецкой компании принадлежит 50% и по 25,01% долей. Также компании разрабатывают Южно-Русское месторождение, в котором немецкой стороне принадлежит доля в 35%.