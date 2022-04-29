МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Данные газотранспортных систем показывают, что заявки на транзит газа РФ через Украину и реверсные поставки по магистрали "Ямал-Европа" из ФРГ в польский участок 29 апреля держатся на уровне предыдущих двух дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта "Газпрома" в Польшу и Болгарию. Это, в свою очередь, свидетельствует о перераспределении потоков газа из России в Европе. СМИ: Две европейские страны увеличат поставки газа в Болгарию и Польшу

Номинации на прокачку по украинской территории через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ формируются на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 миллиона кубометров, что в целом соответствует прокачке за 27 апреля и заявкам на 28 апреля. Но за день до приостановки "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был примерно на 15% ниже (56,23 миллиона кубов).

При этом увеличилась прокачка через ГИС "Ужгород" на границе Украины и Словакии. Если 26 апреля она составляла примерно 38,7 миллиона кубометров, то 27 апреля — уже около 57 миллионов, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.

Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по "Ямал-Европе" держатся на уровне около 30 миллионов кубометров в сутки, что более чем в 5 раз выше уровня 26 апреля, до приостановки "Газпромом" поставок газа в Польшу. В компании отметили, что накануне, Варшава торжественно объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в Германии и объем реверса по "Ямал-Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако это лишь привело к перераспределению потоков газа из РФ: росту поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличению реверса из Германии в Польшу, где последняя фактически покупает газ из РФ, но теперь у немецких поставщиков.