МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что осуществляет поставки газа для транзита через Украину штатно, согласно заявкам потребителей. Европа продолжает реверс газа на фоне приостановки поставок из России

Заявки европейских потребителей на 29 апреля составляют 65,4 миллиона кубометров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объему уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати