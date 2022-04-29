На 10.48 мск стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу TTF составляла $1060 за тысячу кубов
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу снижаются, близки к 1050 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1042,3 доллара (-3,8% к расчетной цене накануне — 1084 доллара). Затем котировки чуть выросли, достигли 1064 долларов (–1,8%) и на 10.48 мск составляли 1060 долларов за тысячу кубометров.
Высокий суточный ценовой максимум в среду фиксировался на новостях об остановке поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа оплаты его в рублях.
Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара.
В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%). Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля).
https://1prime.ru/energy/20220429/836791126.html