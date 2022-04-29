МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу снижаются, близки к 1050 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европа продолжает реверс газа на фоне приостановки поставок из России

Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1042,3 доллара (-3,8% к расчетной цене накануне — 1084 доллара). Затем котировки чуть выросли, достигли 1064 долларов (–1,8%) и на 10.48 мск составляли 1060 долларов за тысячу кубометров.

Высокий суточный ценовой максимум в среду фиксировался на новостях об остановке поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа оплаты его в рублях.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%). Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля).