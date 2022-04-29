Силуанов оценил возможность отказа Европы от газа из России
Глава Минфина: снижение уровня потребления российского газа в Европе не разбалансирует бюджет России
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Москва, 29 апр — ПРАЙМ. Снижение потребления Европой российского газа не приведет к разбалансировке бюджета РФ, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. С одной стороны европейцы не смогут быстро отказаться от энергоресурса, а с другой стороны увеличатся российские поставки по другим направлениям.
Силуанов отмечает, что российский бюджет сбалансирован с учетом изменения ситуации, поэтому способен выдержать снижение потребления российского газа европейскими странами.
"Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, планируя бюджет на будущие периоды, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами. Мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям, в первую очередь по восточному", — заявил министр.
https://1prime.ru/energy/20220429/836792158.html
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