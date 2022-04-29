Москва, 29 апр — ПРАЙМ. Снижение потребления Европой российского газа не приведет к разбалансировке бюджета РФ, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. С одной стороны европейцы не смогут быстро отказаться от энергоресурса, а с другой стороны увеличатся российские поставки по другим направлениям. В Германии оценили последствия введения эмбарго на российский газ

Силуанов отмечает, что российский бюджет сбалансирован с учетом изменения ситуации, поэтому способен выдержать снижение потребления российского газа европейскими странами.

"Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, планируя бюджет на будущие периоды, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами. Мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям, в первую очередь по восточному", — заявил министр.