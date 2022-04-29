В Нидерландах оценили последствия приостановки поставок газа в ряд стран
Nederlandse Gasunie: приостановка поставок газа в Болгарию и Польшу не оказала влияния на Нидерланды
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Представитель нидерландской газотранспортной компании Nederlandse Gasunie Мари-Лу Грегуар заявила РИА Новости, что приостановка поставок российского газа в Болгарию и Польшу не оказала прямого влияния на Нидерланды.
По ее словам, на данный момент приостановка не оказала прямого воздействия на Нидерланды.
Nederlandse Gasunie — нидерландская газотранспортная компания со штаб-квартирой в Гронингене. Она владеет нидерландской газотранспортной сетью общей протяженностью более 12 000 километров и сетью длиной 3,100 километров в Германии. Компания осуществляет транспортировку природного газа в Нидерландах.
https://1prime.ru/energy/20220429/836794766.html
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