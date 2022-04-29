МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Финансовый директор ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Франческо Гаттеи заявил, что компания намерена соблюдать существующие договорные условия по закупкам российского "голубото топлива" и поэтому не открывала рублевого счета.
По его словам, поступивший газ в будет оплачиваться "в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями".
"Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях", — приводит слова Гаттеи информагентство Ansa.
Ранее топ-менеджер итальянской компании Eni ответил на вопрос журналистов, когда наступит крайний срок для следующей оплаты российского газа. По его словам оплата "голубого топлива", поставляемого в апреле, планируется в мае.
https://1prime.ru/energy/20220429/836795441.html
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