МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Финансовый директор ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Франческо Гаттеи заявил, что компания намерена соблюдать существующие договорные условия по закупкам российского "голубото топлива" и поэтому не открывала рублевого счета. Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

По его словам, поступивший газ в будет оплачиваться "в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями".

"Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях", — приводит слова Гаттеи информагентство Ansa.

Ранее топ-менеджер итальянской компании Eni ответил на вопрос журналистов, когда наступит крайний срок для следующей оплаты российского газа. По его словам оплата "голубого топлива", поставляемого в апреле, планируется в мае.