МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Германия поддержала предложение ввести санкции в отношении импорта урана из России, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. СМИ узнали о планах ЕС по эмбарго на российскую нефть

"В среду постпред Германии озвучил новую позицию Берлина, заявив, что они не только согласны с санкциями в отношении нефти, но также активно поддерживают постепенный отказ от нефти, а не просто установление предельной цены, а также (поддерживают — ред.) запрет на российский уран", — приводит издание слова одного дипломата.

По данным издания, вопрос обсуждался в начале этой недели, инициатива исходила от Польши и страны Балтии. Издание не уточняет, когда может быть принята данная мера.