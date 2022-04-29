СМИ: Германия поддержала санкции в отношении импорта урана из России
СМИ: Германия предложение ввести санкции санкции в отношении импорта урана из России
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Германия поддержала предложение ввести санкции в отношении импорта урана из России, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.
"В среду постпред Германии озвучил новую позицию Берлина, заявив, что они не только согласны с санкциями в отношении нефти, но также активно поддерживают постепенный отказ от нефти, а не просто установление предельной цены, а также (поддерживают — ред.) запрет на российский уран", — приводит издание слова одного дипломата.
По данным издания, вопрос обсуждался в начале этой недели, инициатива исходила от Польши и страны Балтии. Издание не уточняет, когда может быть принята данная мера.
https://1prime.ru/energy/20220429/836797717.html
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