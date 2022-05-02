БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Правительство ФРГ считает возможным отказ от импорта российской нефти, но это может оказать эффект на цены на топливо, заявил министр финансов Кристиан Линднер. СМИ: ЕК может разрешить Венгрии и Словакии отказаться от эмбарго на нефть

"По углю и нефти отказ от российского импорта сейчас уже возможен. Но нельзя исключать, помимо прочего, что это проявит свой эффект на автозаправках, цены на топливо могут вырасти после такого решения", — заявил Линднер.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что страны ЕС обсуждают введение эмбарго на российскую нефть как возможную часть шестого пакета санкций против РФ. По его словам, решение пока не принято.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.