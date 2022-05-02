БРЮССЕЛЬ, 2 мая — ПРАЙМ. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, прибыв в Брюссель на встречу министров по вопросам энергетики ЕС, заявила, что ее страна готова помочь другим государствам Евросоюза отказаться от энергоносителей из России. Польша настаивает на новых антироссийских санкциях

По ее словам, Польша готова "обеспечить им нероссийские углеводороды", предоставить инфраструктуру, а также поделиться "опытом строительства инфраструктуры, как стать быстро полностью независимыми от России".

Министр призвала представителей Евросоюза немедленно отказаться от импорта российской нефти. Она, выразила надежду, что в ходе сегодняшней встречи министры проявит солидарность.

"Надо немедленно отказаться от российской нефти и газа. Мы поддержим все санкции на российские углеводороды. У нас уже есть уголь, затем идет нефть, а следующий шаг – газ", — заявила Москва.

Она также напомнила, что Польша вместе с Болгарией уже несколько дней не получает газ из России. "Польша в последние дни была полностью отрезана от российского газа. Но мы полностью в безопасности", — сказала Москва. Она пояснила, что в настоящее время польские подземные хранилища газа заполнены почти 80%. "Мы готовились к этой ситуации и решили обеспечить поставки со всего мира. К осени и зиме у нас будет 100% в хранилищах", — заявила министр.

По ее мнению Польша сможет обойтись без российского газа. "Мы на безопасной стороне. Мы готовы быть полностью независимыми от российской нефти. Я верю, что все страны могут сделать тоже самое", — сказала министр.

Также она призвала соседей по ЕС не соглашаться на оплату российского газа в рублях. "Мы не должны поддерживать Газпромбанк. Мы не должны поддерживать российскую экономику", — сказала польский министр, добавив, что в Польше гордятся тем, что оказались в списке недружественных России стран.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.