ПРАГА, 2 мая — ПРАЙМ. Чехия не намерена платить за российский газ рублями, а также готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года, заявил в понедельник журналистам глава минпромторга Йозеф Сикела по окончании встречи в Брюсселе министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики. Немцам порекомендовали сделать дома запас продуктов и лекарств

"Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро", — сказал Сикела.

По словам министра, Чехия готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из РФ странами ЕС, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами.

"Если будет действовать принцип, что эту "боль" мы должны разделить справедливым способом, то я могу представить, что мы эти (антироссийские) санкции поддержали бы. Чехия поддержала бы предложение об отказе от нефти из РФ уже к концу этого года, если будут действовать задуманные совместные закупки энергии и ЕС будет иметь в своем распоряжении резервы, которые покрыли бы возможные нехватки на европейском рынке", — сказал Сикела.