РИМ, 3 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Италия последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок российского газа и ожидает юридических объяснений от Брюсселя. В ЕС планируют продолжить обсуждать шестой пакет антироссийских санкций

"Важно, чтобы Еврокомиссия выразила четкое юридическое мнение о том, является ли оплата газа в рублях обходом санкций или нет: это единственный способ сохранить наше единство", — заявил он на пресс-конференции после принятия декрета, которым правительство выделило 14 миллиардов евро на экономическую поддержку населения.

По словам Драги, он продолжает считать оплату в рублях нарушением контрактных обязательств, что "исключает такую возможность", и поэтому "с нетерпением ждет Еврокомиссии", которая может поддержать его мнение.

"В вопросе оплаты газа мы будем следовать указаниям Еврокомиссии, различий между Италией и другими странами нет", — сказал премьер.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".