МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через украинскую территорию в штатном режиме. Заявки на транзит газа через Украину приближаются к 100 миллионам кубов

По данным компании, подтвержденные заявки европейских потребителей на 3 мая составляют 98,96 миллиона кубометров. Это значение совпало со вчерашним объемом заявок и чуть опередило заявки на первый день месяца (97,2 миллиона кубометров на 1 мая).

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати"