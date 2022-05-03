МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Глава BP Бернард Луни заявил в ходе телеконференции с аналитиками, что общая добыча нефти в России уже сократилась и может продолжить снижаться. МИД Венгрии объяснило отказ от санкций в отношении нефти и газа из России

По его словам, BP оценивает, что вне рынка уже примерно 1 миллион баррелей в сутки российской нефти и это число может увеличиться в этом месяце два раза, когда санкции вступят в силу.