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2022
https://1prime.ru/energy/20220503/836809066.html
Британская BP рассказала о сокращении Россией объемов добычи нефти
Энергетика
Новости
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. Глава BP Бернард Луни заявил в ходе телеконференции с аналитиками, что общая добыча нефти в России уже сократилась и может продолжить снижаться. По его словам, BP оценивает, что... ПРАЙМ, 03.05.2022
нефть, энергетика, новости, bp, добыча нефти, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Глава BP Бернард Луни заявил в ходе телеконференции с аналитиками, что общая добыча нефти в России уже сократилась и может продолжить снижаться.
По его словам, BP оценивает, что вне рынка уже примерно 1 миллион баррелей в сутки российской нефти и это число может увеличиться в этом месяце два раза, когда санкции вступят в силу.