МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Согласно в пресс-релизу NextDecade, компания заключила в французской Engie соглашение о поставках сжиженного природного газа сроком на 15 лет. СМИ узнали о сокращении экспорта СПГ из США в апреле на 8%

В сообщении сказано, что Engie будет покупать 1,75 миллиона тонн СПГ в год, при этом поставки будут осуществляться дочерней компанией NextDecade Rio Grande LNG.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.

Американская NextDecade Corporation — энергетическая компания, специализирующаяся на инновационных решениях в сфере СПГ и улавливания углерода. Штаб-квартира NextDecade расположена в Хьюстоне, штат Техас.