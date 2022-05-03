МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не сказалась на газоснабжении Германии, газ поступает в страну в обычных объемах, сообщает Федеральное сетевое агентство во вторник. Премьер Греции рассказал, когда планирует заменить российский газ

"Безопасность энергоснабжения Германии на настоящий момент обеспечена. Остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию пока никак не сказалась на безопасности энергоснабжения Германии. Поставки газа в Германию происходят в обычных объемах. Актуальный уровень запасов находится в настоящее время на значительно более высоком уровне для весеннего периода, чем в 2015, 2017, 2018, а также 2021 годах", — говорится в докладе о газоснабжении регулятора.

В докладе также уточняется, что уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 35%.