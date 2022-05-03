МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани спрогнозировал критическую ситуацию будущей зимой в случае прекращения поставок российского газа. Еврокомиссия рассказала о планах на ветровые энергоустановки

"Прерывание в мае поставок газа из России сделает критическим преодоление будущей зимы", — заявил он в ходе выступления в палате депутатов итальянского парламента.

Чинголани заявил, что проблемой зимой будет наполнение газовых хранилищ.

"Мы запасаем 1,5 миллиарда кубометров газа. Чтобы выйти на уровень, необходимый для зимы, требуется 6 месяцев", — сказал министр. В идеале, отметил он, необходимо "сохранить поставки российского газа до конца 2022 года, чтобы обеспечить безопасность системы".

Во вторник в интервью газете la Repubblica Чинголани заявил, что Италия сможет достичь независимости от российского газа ко второй половине 2024 года. Он вновь рассказал программу действий итальянского правительства в сфере поставок газа, в рамках которой Рим намерен увеличить импорт через другие газопроводы, в частности, из Алжира. Затем Италия предполагает обеспечить поставки сжиженного природного газа, а также увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов. Ранее министр заявлял, что Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в 29 миллиардов кубометров.

В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.