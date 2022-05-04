ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии. Итальянский министр высказался о прекращении поставок российского газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.

Представители 27 стран ЕС планируют обсудить инициативу в среду и могут принять решение уже на этой неделе, сообщает газета.

"Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года", — сказано в публикации.

Предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Дипломаты говорят, что на такие же льготы претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.

ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.