МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что европейскую экономику ждёт "стагнация и разруха" после отказа от импорта российской нефти. Глава ЕК раскрыла подробности шестого пакета санкций против России

По его мнению, такие меры направлены не против РФ, а против самих европейских государств.

Цеков добавил, что Россия не пострадает от введения запрета на импорт нефти и переориентирует свои поставки на другие рынки.

"ЕС станет покупать нефть у других стран, а мы переориентируем свои поставки туда, откуда уйдут эти страны", — сказал он

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предположил, что ЕС, заявив о намерении до конца года запретить импорт российской нефти, просто будет закупать ее через третьи страны и по более высокой цене.

"Вы же ее все равно будете покупать, только через третьи страны. Нашу же нефть, только дороже", — сказал он.

По мнению Джабарова, если для того, чтобы насолить России, Евросоюз готов идти на такие издержки — "флаг им в руки".

Законодатель назвал бессмысленной политику ЕС, когда еврочиновники "закусив удила" принимают такие непродуманные решения.

По мнению сенатора, они почувствуют последствия этих решений, когда население стран ЕС выскажет свое недовольство возросшими ценами на продукты, ростом топлива на АЗС. "Долго спекулировать на теме России у них не получится", — уверен сенатор. Избиратели спросят с них, почему не поставляются товары, которые дешевле.

Еврокомиссия в рамках нового, шестого пакета санкций против РФ предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, произведен по этапам до конца текущего года.