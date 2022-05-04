МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Европа еще долгое время не сможет отказаться от импорта российской нефти, за которую, вероятно, тоже придется расплачиваться рублями, решение европейцев приведет только к росту цен на энергоносители, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Эксперт оценил, сможет ли ЕС отказаться от российской нефти за полгода

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках шестого пакета санкций против России предложит план поэтапного запрета на весь импорт российской нефти в ЕС.

Парламентарий заявил, что крупнейшими экспортерами нефти в Европе могут стать Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, однако платить за нефть вскоре придётся рублями.

Страны ЕС "еще долго не смогут" отказаться от российского импорта. Если санкции будут введены, Россия сможет перенаправить экспортные мощности, например, на Восток, добавил Никонов.

"Сейчас, сокращая добычу, мы и так получаем рекордные доходы за энергоносители из-за высокой цены. После санкций цена ещё подскочит", — констатировал депутат.