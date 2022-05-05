БЕЛГРАД, 5 мая — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что в скором времени возможна диверсификации поставок газа и нефти в страну из альтернативных России источников. "Газпром" принял новое решение по "Северному потоку-2"

Вучич ранее заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа.

"О какой диверсификации говорим? У нас только через два года появится возможность, чтобы в Сербии поступило что-то откуда-то, но вопрос – что? Мы строим так называемый интерконнектор (соединительный газопровод) с Болгарией. Мы его строим с нашей стороны, болгары в ближайшие дни только назначают тендер. Еще 300 дней минимум потребуется, чтобы его построили", — заявил Вучич журналистам на полях визита в Германию в четверг.

По его словам Германия зависит на 55% от российского газа, а Сербия — на 100%, как и многие другие страны.

"У нас люди часто путают газ и нефть, есть проблемы и с одним, и с другим, энергоносители становятся огромной проблемой. Мы с россиянами начинаем переговоры, а они до 10 мая не работают, о цене газа и всего остального… С нефтью у нас еще больше проблем, будем ли через южную "Дружбу", то есть, Адриатический нефтепровод (JANAF) получать нефть, потому что по-другому не можем, но кто, как и где попадет под санкции, только предстоит узнать", — отметил сербский лидер.

Согласно его данным, в последний месяц на перерабатывающее предприятие Нефтяной индустрии Сербии (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефти") более 60% нефти поступает из РФ, так как она дешевле, а ранее две трети было из Киркука в Ираке. При этом возможности доставлять нефть баржами по Черному морю и Дунаю нет. Вучич также сообщил о необходимости увеличить существующее подземное хранилище газа "Банатски-Двор" до 1 миллиарда кубометров и построить новое нефтехранилище.

Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович 3 мая призвала граждан и организации экономить энергию и диверсифицировать источники поставки газа на фоне начала строительства СПГ-терминала в Греции. Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией". Михайлович ранее заявила, что приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, после того, как "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.

Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.